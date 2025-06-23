Зайве сплачені кошти за комуналку повернуть: хто має право на відшкодування

Українцям роз’яснили, хто має право на повернення коштів за вже оплачені комунальні послуги. В новині йдеться про подробиці щодо механізму компенсації та причин, які до цього призвели.

В Україні виявлено численні випадки порушень під час встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. За даними Держпродспоживслужби, понад 85% перевірених підприємств штучно завищували вартість, зокрема на послуги з водопостачання та водовідведення.

Саме через це громадяни, які переплатили за послуги, можуть розраховувати на повернення частини коштів. Механізм компенсацій передбачає виявлення порушень і перерахунок тарифів, після чого споживачам мають компенсувати надлишково сплачені суми.

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Після проведення 98 перевірок у сфері ЖКГ було виявлено порушення у 86 випадках. До винних компаній та осіб було застосовано низку санкцій:

накладено 42 штрафи на загальну суму 1,59 мільйона гривень;

винесено 62 приписи;

оштрафовано 43 посадовців на 87 тисяч гривень;

а також ухвалено рішення про повернення споживачам 1,16 мільйона гривень переплат.

Як можна повернути надлишково сплачені кошти за "комуналку"

Якщо ви підозрюєте, що суми у платіжках були нараховані неправомірно, маєте право подати звернення до Держпродспоживслужби. Це можна зробити особисто, подавши заяву до регіонального відділення, або через онлайн-форму на офіційному сайті установи.

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