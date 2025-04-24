Зміни в передачі показників за світло: що потрібно знати українцям

Компанія YASNO оголосила про зміни щодо процесу передачі показань електролічильників. Віднині кількість варіантів, через які споживачі можуть передавати ці дані, стала меншою.

Зокрема, відтепер подати показання через мобільний додаток "Приват24" більше неможливо. Про це повідомляє UAportal із посиланням на сайт "На Пенсії".

У шаблонах квитанцій вже видалено відповідні поля для внесення показань. Крім того, компанія більше не прийматиме ці дані через фінансових посередників.

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Такі кроки спрямовані на мінімізацію помилок – YASNO прагне отримувати достовірну інформацію напряму, щоб забезпечити точність нарахувань за використану електроенергію.

Попри зміни, споживачі й надалі мають змогу передавати показання електролічильників за допомогою зручних цифрових сервісів:

у особистому кабінеті на офіційному сайті YASNO;

через мобільний застосунок компанії;

за допомогою чат-ботів у месенджерах Viber або Telegram.

Передавати показання необхідно або за два дні до завершення місяця, або впродовж перших трьох днів нового місяця.

Раніше ми розповідали, чи готуватися українцям до вищих рахунків за світло.

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