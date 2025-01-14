Зміни у виплатах для безробітних: скільки українці отримають у 2025 році

З 1 січня 2025 року в Україні збільшено максимальний розмір допомоги з безробіття до 8 000 гривень. Крім того, роботодавці зможуть отримати компенсацію до 120 000 гривень за створення робочих місць для осіб з інвалідністю.

Цю інформацію оприлюднила Державна служба зайнятості. Згідно з новими умовами, максимальна сума допомоги з безробіття зросла з 7 100 гривень у 2024 році до 8 000 гривень у 2025 році.

Підвищення розміру допомоги з безробіття пов'язане з ростом мінімальної заробітної плати, до якої прив'язана ця виплата. Збільшення допомоги дозволить безробітним краще адаптуватися до нових умов, пройти курси навчання або перекваліфікації, що значно підвищить їхні шанси на працевлаштування.

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Компенсації роботодавцям за створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Державна служба зайнятості також внесла зміни до програм компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю. Тепер компенсації становитимуть:

до 120 тисяч гривень (15 мінімальних заробітних плат) – для працевлаштування осіб з І групою інвалідності;

до 80 тисяч гривень (10 мінімальних заробітних плат) – для працевлаштування осіб з ІІ групою інвалідності.

Ці компенсації спрямовані на заохочення роботодавців створювати робочі місця для осіб з обмеженими можливостями, що має сприяти зростанню зайнятості серед цієї групи населення. У 2024 році завдяки цій програмі було працевлаштовано 2 000 осіб з інвалідністю, а загальна сума компенсацій для роботодавців склала 130 мільйонів гривень.

Наразі ці нові ініціативи орієнтовані на формування більш справедливого ринку праці, де люди з інвалідністю, ветерани та інші соціально вразливі групи матимуть можливість знайти стабільне працевлаштування. Для роботодавців це також шанс отримати фінансову допомогу на облаштування робочих місць та підвищити свою соціальну відповідальність.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат родичам полонених і безвісти зниклих військових.

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