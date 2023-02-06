Відомий єгиптолог припускає, що Гробниця Тутанхамона може приховувати ще одну поховальну камеру

Британський єгиптолог Ніколас Рівз, колишній куратор Британського музею, стверджує в книзі, що Гробниця Тутанхамона може бути передпокоєм до іншої поховальної камери. За його словами, за стінами гробниці може бути чимало скарбів.

Він припускає, що внутрішня камера Гробниці Тутанхамона у Гізі, яку відкрили у 1922 році, може бути передпокоєм до місця поховання іншого фараона. Про це пише Daily Express.

"Я можу зрозуміти скептицизм, з яким у деяких колах сприйняли мої пропозиції... Я витратив рік, перевіряючи та перевіряючи свої висновки, перш ніж відчув себе досить комфортно, щоб опублікувати. Заперечувати докази не означає, що вони зникнуть", – зазначив єгиптолог.

Теорія Рівза базується на багаторічних дослідженнях гробниці Тутанхамона і виникла десять років тому, коли була побудована копія гробниці, щоб мінімізувати вплив мільйонів відвідувачів оригінальної кімнати.

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Для створення копії було зроблено величезну кількість 3D-зображень. Після тривалого огляду Рівз помітив контури того, що він інтерпретував як запечатаний дверний отвір, і слабкі сліди ще однієї перегородки.

Він вважає, що там може міститися мумія давньоєгипетської цариці, яка після смерті свого чоловіка, можливо, стала рідкісною жінкою-фараоном під новим іменем Нефернеферуатен.

"Якщо ця "таємна" гробниця коли-небудь існувала, вона могла б бути досить простою. Багато ключових предметів похоронного обладнання жінки-фараона Нефернеферуатен, яку Ніколас, я та багато інших єгиптологів вважаємо царицею Нефертіті, було переобладнано для поховання Тутанхамона. Тож її точно не поховали як фараона. Але знайти таку відому постать, як Нефертіті, було б цікаво", – каже професор Айдан Додсон, бакалавр, почесний професор єгиптології Брістольського університету.

Але проблем, з якими стикається Рівз і його теорія про "таємну" гробницю стародавньої королеви і фараона, безліч.

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Існують не тільки практичні питання про те, як прокопатися до секретної кімнати, не руйнуючи стародавні стіни, але Рівз також стикається з опозицією єгиптологів з Каїра та Луксора, які повністю відкидають його теорію. Один експерт навіть заявив, що "ми не повинні гнатися за галюцинаціями".

Зазначається, що радарні пошуки Міністерства старожитностей Єгипту прийшли до висновку, що за стінами кімнати Тутанхамона нічого немає. Проте, як не дивно, ці результати ще не були оприлюднені для подальшого експертного вивчення.

Немає сумнівів у тому, що якщо Рівз зможе довести, що його численні сумніви помиляються, то відкриття можливої ​​гробниці королеви, яка стала фараоном, стане найсенсаційнішою археологічною знахідкою в Стародавньому Єгипті.

Нагадаємо, раніше єгиптологи виявили гробницю фараонів поблизу Каїра. У ній була ймовірно найстаріша та найповніша мумія віком близько 4300 років.

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