До кінця червня Землю накриє потужна магнітна буря: скільки триватиме

Магнітні бурі у червні 2023 - названо небезпечні дати магнітних бур у червні та як покращити здоров'я

У другій половині червня очікується дві хвилі магнітних бур. Перша триватиме тільки один день, а інша – три дні.

Дати метеоударів опубліковано на сайті Meteoagent, який посилається на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США. Науковці визначають космічну погоду на кожен місяць та попереджають про небезпечні явища.

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Метеозалежні люди та з хронічними хворобами можуть відчувати загальне погіршення самопочуття та інші недуги.

Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, найближчий потужний метеоудар накриє Землю 16 червня. Його потужність становитиме 4 бали.

Магнітна буря 16 червня

Проте найбільш небезпечний триватиме з 18 по 20 червня, коли потужність магнітної бурі становитиме 5 балів.

Магнітні бурі у червні 2023 - календар магнітних бур

В інші дні магнітні бурі будуть слабкими у 2 бали.

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Як покращити самопочуття під час метеоударів

В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головні болі, дратівливість, перепад настрою, підвищення/пониження тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном/постійна сонливість та загострення хронічних хвороб.

Щоб покращити здоров'я в період магнітних бур, дотримуйтеся кількох порад:

1. Пийте достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. Відмовтеся від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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