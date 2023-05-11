До поганого самопочуття: чому не можна впускати сокиру з рук

Загадкові та незвичайні прикмети та забобони завжди цікавили людей. Вони надають певної таємничості і підкреслюють нашу пов'язаність зі світом надприродного. Однією з таких предметів, навколо яких утворилися численні повір'я, є сокира. Вона відіграє важливу роль у різних аспектах життя, має свої власні традиції, прикмети та забобони, які ми розглянемо в цій статті.

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В минулому, кидання сокири асоціювалося з поганим здоров'ям, особливо якщо сокира була подвійною. Віриться, що наконечник сокири захищав людей від негативу. Особливо в Шотландії було поширене використання голови сокири, яку тримали в руках і думали про злочинця або людину, яка їм завдала шкоди. Казали: "Твої злидні нехай стануть твоїм кінцем", і кидали голову сокири в повітря, щоб зняти прокляття. Багато людей того часу вважали, що голова сокири відповідала богу Тору.

Наконечник сокири мав велике значення у стародавні часи і часто асоціювався з європейським богом неба, Тором. Також існувала віра в присутність фей, і кидати голову сокири в дуб мало символізувати щастя. Наконечник сокири часто асоціювався з феями як духами. Бачити наконечник сокири в землі вважалося знаком недружніх або небезпечних проблем.

Одна з прикмет пов'язаних з сокирами стверджує, що якщо сокира випадково впаде на землю, це може бути знаком зустрічі з давно забутим другом або знайомим. Також вважається, що якщо сокира випадково впаде на підлогу в будинку, це може спричинити конфлікти та суперечки серед членів сім'ї.

Існує думка, що брати сокиру на подорож – погана думка. Віриться, що це може привести до нещастя або навіть приносити нещастя тим, хто знаходиться поруч з сокирою. Також варто пам'ятати, що коли сокира виставлена у приміщенні, вона повинна бути збережена гострою стороною вниз, щоб відштовхнути злі сили.

У деяких культурах сокира вважається символом сили та мужності. Є повір'я, що коли людина отримує в подарунок сокиру, це може сприяти збільшенню його фізичних сил і сміливості.

Також існують прикмети, пов'язані з обробкою дерева за допомогою сокири. Вважається, що якщо дерево було вбите сокирою, то це може залучити негативну енергію або злих духів. Тому, за цими повір'ями, перед обробкою дерева сокирою слід провести захисні ритуали або звернутися до спеціалістів з енергетики, щоб убезпечити себе від негативного впливу.

У деяких культурах вірять, що сокира має захисну силу. Розміщення сокири під порогом входу в будинок може захищати мешканців від злого ока або негативної енергії, що намагається проникнути в середину.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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