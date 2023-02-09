До розлуки чи до міцного здоров'я: чи можна дарувати жовті квіти жінкам та дівчатам

З плином часу значення закріпилися не лише за кожною квіткою, а й за їх відтінками. І жовтий колір – один із суперечливих. З одного боку, він символізує сонце, тепло та радість. А з іншого боку, багато хто вважає, що не можна дарувати жовті букети: це до зради чи розлуки. Ми розповімо, звідки взялася ця прикмета і чи вважати жовті квіти символом розлучення.

Надавати символічне значення кольору букетів стали порівняно недавно. У 18 столітті на Сході з'явилася мода на передачу повідомлень за допомогою бутонів – дівчина прикріплювала суцвіття певного кольору до коміра чи пояса одягу, а чоловік за відтінком букета здогадувався про її почуттях. Жовтому кольору приписували значення розриву романтичного зв'язку.

Існує також й інша версія, за якою в східній країні князь повернувся додому з війни і вирішив перевірити свою дружину на вірність. Відьма порадила подарувати їй букет червоних троянд та покласти біля ліжка. За ніч вони пожовтіли, і це символізувало зраду. Так жовті квіти набули додаткового значення – як символ подружньої невірності.

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Однак таке однозначне трактування жовтих квітів проіснувало недовго. Троянди сонячного відтінку дуже гарні, щоб передавати повідомлення про розлуку. Тому до 20 століття значення жовтих троянд змінилося: букети стали уособлювати дружбу, радість та успіх. Єдина країна у Європі, де жовті квіти досі однозначно символізують розлуку – це Німеччина.

Почасти неоднозначна слава жовтих троянд підігрівається кінематографом – у фільмах герої-коханці вручають своїм пасіям шикарні букети кольору сонця з метою ефектного та гарного розлучення. Є й легенда, згідно з якою червоні квіти в руках дружини, що змінила, вмить пожовтіли.

Сьогодні ця символіка та старі легенди вже стали історією. Основним критерієм вибору відтінку кольорів в букеті є індивідуальні вподобання, особисті відчуття та почуття того, хто дарує. Існують якісь ненав’язливі традиції, проте дотримуватися їх чи ні — особистий вибір кожного. Навряд чи сучасна дівчина подумає, що її підозрюють в зраді або збираються кинути, якщо отримає розкішний букет золотавих жовтих троянд.

Коли прийнято дарувати жовті квіти

Найкращий привід для таких позитивних квітів — це привітання з Днем народження та важливими життєвими здобутками: кар'єрним зростанням, покупкою нового житла, отриманням диплома.

Як символ інтелекту та гордості вони добре підійдуть для випускних та початку навчального року.

Це також традиційні подарунки на День матері, Великдень чи як привід підняти настрій важливій людині.

Хорошим тоном вважається відправити жовті квіти як побажання удачі.

Нагадаємо, якщо ви ще не вирішили, що подарувати хлопцю на День всіх закоханих, то у нас для вас є дуже корисний список. Враховуйте особисті подобання вашої второї половинки, аби обрати кращий презент.

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