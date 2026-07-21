До тостів та десертів: рецепт мʼятного джему на зиму за 25 хвилин

М'ятний джем — незвичайна домашня заготівля з насиченим ароматом свіжої м'яти, легкою лимонною кислинкою та приємним освіжаючим післясмаком. Він чудово смакує з тостами, млинцями, сирниками, морозивом, йогуртом або як ароматний додаток до чаю й домашніх лимонадів.

Про це пише Shuba. Для джему використовують лише листя м'яти. Жорсткі стебла краще не додавати, оскільки вони можуть надати заготівлі гіркуватого присмаку.

Листочки рекомендується дрібно нарізати — так вони швидше віддадуть сиропу свій аромат, а консистенція джему буде більш однорідною. Спочатку варто окремо приготувати цукровий сироп. Коли цукор повністю розчиниться, м'ята рівномірно провариться й не прилипатиме до дна каструлі.

Варити зелень занадто довго не потрібно. Достатньо 15–20 хвилин на слабкому вогні, щоб джем став ароматним і зберіг свіжі м'ятні нотки. Лимонний сік додають наприкінці приготування. Він робить смак більш збалансованим, підкреслює свіжість і допомагає зберегти яскравий аромат.

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Інгредієнти

свіже листя м'яти — 40 г;

цукор — 500 г;

вода — 500 мл;

лимонний сік — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Переберіть м'яту, відокремте листя від стебел, добре промийте, обсушіть на рушнику та дрібно наріжте. У каструлі змішайте воду з цукром, поставте на середній вогонь і, помішуючи, дочекайтеся повного розчинення цукру. Доведіть сироп до кипіння. Додайте нарізану м'яту до гарячого сиропу, зменште вогонь і варіть 15–20 хвилин, періодично помішуючи. За цей час сироп стане більш густим і насиченим ароматом. Влийте лимонний сік, добре перемішайте та проваріть ще 1–2 хвилини. Гарячий джем розлийте у чисті сухі банки. Для тривалого зберігання використовуйте стерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Після охолодження зберігайте в холодильнику або прохолодному місці.

Корисні поради

М'ятний джем можна використовувати не лише як солодку намазку. Він чудово підходить для приготування домашнього лимонаду — достатньо розчинити кілька ложок у холодній воді з лимоном. Також його можна додавати до чаю замість цукру. Якщо хочеться отримати більш ніжну текстуру, після варіння джем можна подрібнити блендером або процідити, видаливши шматочки листя.

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