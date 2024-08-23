Кабмін продовжив пільгову вартість газу для українців

Спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів продовжили до 30 квітня 2025 року. Газ для населення коштуватиме менше 8 грн за кубометр, для виробників тепла - 7,4 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів.

Рішення діятиме до кінця наступного опалювального сезону, тобто 30 квітня 2025 року", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, ми вже писали, кому не відключатимуть світло навіть за борги.

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