Як 18-річним призовникам потрапити до лав ЗСУ

Як мобілізують чоловіків від 18 до 27 років

Україна переживає період загальної мобілізації, і кожен чоловік може отримати повістку, незалежно від його віку. Вік для військової служби в Україні визначається від 18 до 60 років. До досягнення 18 років чоловік вважається допризивником, і в цьому віці йому слід зареєструватися в Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Після досягнення 60 років його можуть зняти з військового обліку за віком.

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Адвокат Антон Маринич пояснив, що чоловіки віком від 18 до 27 років вважаються призовниками для строкової служби. Наразі через повномасштабне вторгнення, призов до армії не реалізується. Якщо призовнику вже виповнилося 27 років, і він не проходив строкову службу, він все ще вважається військовозобов'язаним і може бути мобілізованим.

Чоловіки віком від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову підготовку чи не мали військової кафедри, можуть вступити до Збройних Сил України на контрактній основі. Процес є добровільним, але кандидат повинен відповідати певним вимогам та успішно пройти психологічний відбір.

Основні критерії включають досягнення 18 років, наявність мінімальної базової середньої освіти, придатність за станом здоров'я та не досягнення граничного віку 60 років.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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