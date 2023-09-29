Як безпечно відмити улюблені іграшки дітей без хімії: прості поради

Дитячі іграшки з часом нагромаджують багато пилу та бруду, створюючи сприятливе середовище для розмноження бактерій. Щоб забезпечити безпеку дитини та зберегти іграшки в хорошому стані, необхідно проводити регулярну очистку.

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Багато батьків вважають, що плями від чорнил або жовтизни на іграшках неможливо видалити, але це не так, пише OBOZREVATEL. Ось дієві методи, які допоможуть впоратися зі стійким забрудненням.

Антисептик для рук: Цей дезінфікуючий засіб ідеально підходить для плям від чорнил. Він не тільки видалить сліди від ручки, але і знищить бактерії. Просто обприскуйте необхідну ділянку розчином та ретельно протріть серветкою або м'якою ганчіркою. Повторюйте процедуру, поки іграшка не буде повністю очищена. Кондиціонер для білизни: Якщо волосся ляльки заплуталося під час ігор і виглядає непривабливо, використовуйте кондиціонер або ополіскувач для білизни. Нанесіть кілька крапель на волосся і ретельно розподіліть його. Дозвольте засобу проникнути волосся на годину, потім розчешіть його гребінцем та змийте теплою водою. Витріть насухо рушником і ще раз розчешіть. Уникайте використання фена, оскільки це може пошкодити волосся. Морозильна камера: М'які іграшки можна випрати в пральній машинці, дотримуючись вказівок на етикетці. Проте це не допоможе позбутися пилових кліщів. Покладіть іграшки у морозильник на ніч. Низькі температури знищать шкідників. Час від часу також можна використовувати пилосос для очищення м'яких іграшок. Харчова сода: Жовті плями часто з'являються на пластикових іграшках, але сода може допомогти відновити колір і блиск. Змішайте соду з водою до отримання густої пасти. Нанесіть цю суміш на необхідні ділянки і залиште на кілька годин. Потім протріть вологою ганчіркою.

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