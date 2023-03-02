Як безпечно вивести плями від буряка з білого та кольорового одягу

Більшість якісних пральних засобів легко впораються з будь-якими плямами на одязі, проте плями від буряка відмити не так вже й легко. Простіше виводити буряковий сік з білих речей, додаючи відбілюючі засоби, проте якщо ви замастили одяг з кольорових тканин, відбілювач може виїсти колір.

Існує кілька популярних "народних" способів, як усунути пляму від буряка з тканини. Наприклад, може допомогти сіль, або спирт чи горілка. Як це зробити – читайте далі.

Якщо ви будете відмивати пляму горілкою чи спиртом, то варто полити рідину на пляму й залишити на 20-30 хвилин. Потім змийте пляму й натріть господарським милом та покладіть у пральну машинку.

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Допоможуть позбутися плями від буряка й оцет або лимонна кислота. Одну з цих речовин розбавте теплою водою та нанесіть на пляму. Однак будьте обережними, довше ніж на 5 хвилин розчин не потрібно залишати на плямі, бо він почне роз'їдати й фарбу на одязі. Коли цей спосіб подіє, змийте пляму теплою водою та покладіть речі у пралку.

Ще кілька порад:

Нагрійте 20 мл горілки, додайте 3 г лимона, нанесіть на пів години на пляму, промийте.

Для білої тканини – 5% розчин аміаку нанесіть на пляму та залиште на 20 хвилин, промийте холодною водою. Потім нанесіть на пляму перекис водню, протріть пляму й сполосніть під проточною водою.

Знешкодити пляму можна й розчином гліцерину та жовтків, взятих у рівних частинах. Ці речовини треба змішати й нанести на пляму, потримати його хвилин 15-25 та змити.

Виводить бурякові плями й молоко. Налийте його у миску, й замочіть у ньому частину одягу з плямою на 30 хвилин, потім гарно ополосніть із застосуванням прального порошку, чи миючого засобу.

З тканин різних кольорів вивести буряковий сік допоможе мийний засіб для посуду. Крапніть його на пляму, потріть, аби він спінився та залиште на 15 хвилин, потім змийте теплою водою.

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