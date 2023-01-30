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Як швидко та легко позбутися коричневих плям від чаю та кави на чашках

Билім Олена

Як швидко та легко позбутися коричневих плям від чаю та кави на чашках

Такі напої як чай або кава часто залишають темні сліди на чашці, з якими не завжди може впоратися посудомийка. Ці плями погано відмиваються інколи й під час ручного миття.

Темні кола на чашках залишають по собі танін та кахетин. Ці дубильні речовини впливають на міцність напоїв.

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Щоб запобігти появі нальоту на чашці, можна додавати в напій молоко, яке в'яже ці дубильні речовини, знижуючи їхню концентрацію та запобігає виникненню плям. Однак, якщо не прихильник чаю або кави з молоком, то можна або змиритися з темними плямами на кухликах, або ж їх час від часу відмивати.

Як та чим очистити чашки

  • Перший спосіб – використовуючи оцет. Налийте в кухоль гарячої води та додайте трохи оцту, перемішайте та залиште на ніч. Коли ви помиєте посуд наступного дня, пляма від чаю зникне.
  • Лимонний сік – збризніть чашку соком лимона та залиште на деякий час. Пляма легко вимиється губкою.
  • Харчова сода – натріть нею на плями на чашці та зачекайте кілька хвилин. Змочіть губку у воді та протріть чашку. Гарно сполосніть її та поставте сохнути.

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