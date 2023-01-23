Чим вивести олію з одягу та як його краще прати: корисні поради

Крапля рослинної олії чи жиру на вашому одязі здатна зіпсувати настрій усім. Домогосподарки можуть порадити цілий арсенал засобів для виведення плями.

Якщо олія потрапила на ваш одяг у вас на очах - краще відіпрати пляму просто зараз. Свіжу пляму вивести набагато легше, ніж застарілу.

Не посипайте зіпсований одяг сіллю чи лимонним соком, краще не використовуйте різні присипки.

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В першу чергу краще видалити пляму за допомогою серветки чи рушника. Зазначимо, що олійна пляма не прибереться за допомогою синтетичної тканини.

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Як видалити пляму за допомогою засобу для миття посуду

Якщо олійна пляма на джинсах чи футболці спробуйте видалити її дома. Для цього залийте пляму засобом для миття та залиште на 20 хвилин. Після цього покладіть річ у машину та заплануйте звичайне прання.

Як видалити олію за допомогою крейди

Візьміть крейду та розітріть її в порошок і присипте цим пляму на одязі. Можна залишити одяг на декілька годин, а потім випрати в звичайному режимі.

Як видалити олію за допомогою соди

Спробуйте мильно-содовий розчин на основі господарського мила. Змішайте стружку господарського мила з 2 склянками води і відправте грітися на водяній бані. Після розчинення мила додайте 1 ст. л. харчової соди. Намочіть отриманим засобом масну пляму (або замочіть весь одяг), потріть, залиште на 10-15 хвилин. Після відіпрати звичайним способом вручну або в пральній машині.

Як видалити машинну олію за допомогою бензину

Якщо ви помітили застарілу пляму від машинної олії, то господарочки рекомендують замочити це місце бензином на 30 хвилин. Також можна потерти щіткою та випрати руками з використанням господарського мила.

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