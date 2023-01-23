Чем вывести масло с одежды и как ее лучше стирать: полезные советы

Капля растительного масла или жира на вашей одежде способна испортить настроение всем. Домохозяйки могут посоветовать целый арсенал пятновыводителей.

Если масло попало на вашу одежду у вас на глазах – лучше отстирать пятно прямо сейчас. Свежее пятно вывести гораздо легче, чем устаревшее.

Не посыпайте испорченную одежду солью или лимонным соком, лучше не используйте разные присыпки.

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В первую очередь лучше удалить пятно с помощью салфетки или полотенца. Отметим, что масляное пятно не уберется с помощью синтетической ткани.

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Как удалить пятно с помощью средства для мытья посуды

Если масло на джинсах или футболке попробуйте удалить ее дома. Для этого залейте пятно моющим средством и оставьте на 20 минут. После этого положите вещь в машину и запланируйте обычную стирку.

Как удалить масло с помощью мела

Возьмите мел и разотрите его в порошок и присыпьте этим пятно на одежде. Можно оставить одежду на несколько часов, а затем постирать в обычном режиме.

Как удалить масло с помощью соды

Попробуйте мыльно-содовый раствор на основе хозяйственного мыла. Смешайте стружку хозяйственного мыла с 2 стаканами воды и отправьте греться на водяной бане. После растворения мыла добавьте 1 ст. л. пищевой соды. Намочите полученным средством масляное пятно (или замочите всю одежду), потрите, оставьте на 10-15 минут. После отстирать обычным способом вручную или в стиральной машине.

Как удалить машинное масло с помощью бензина

Если вы заметили устаревшее пятно от машинного масла, то хозяйки рекомендуют замочить это место бензином на 30 минут. Также можно потереть щеткой и постирать руками с использованием хозяйственного мыла.

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