Як швидко очистити гніздо зарядки смартфону та не пошкодити його: простий лайфхак

Роз'єм для зарядки може забитися дрібним сміттям і пилом, що може спричинити проблеми з зарядкою телефона. Але є простий лайфхак, який допоможе легко і безпечно очистити гніздо для зарядки.

Читайте також: Як робити якісні фото навіть на погану камеру бюджетного смартфона

Для цього вам знадобиться голка або зубочистка. Але будьте дуже обережні, щоб не поламати роз'єм, діючи дуже обережно без зайвих рухів.

Щоб почистити гніздо зарядки, на голку або зубочистку можна накрутити невелику кількість бавовни, як на ватяних паличках. Потім потрібно вставити її в порт і обережно, без надмірного тиску, почистити гніздо зарядки, щоб не загнати сміття ще глибше.

Якщо після очищення роз'єм все ще не заряджається належним чином, то краще звернутися до майстрів для діагностики. Таким чином, ви зможете запобігти непотрібним витратам на ремонт або заміну телефона.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!