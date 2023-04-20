Как быстро очистить гнездо зарядки смартфона и не повредить его: простой лайфхак

Разъем для зарядки может забиться мелким мусором и пылью, что может вызвать проблемы с зарядкой телефона. Но есть обычный лайфхак, который поможет просто и безопасно очистить гнездо для зарядки.

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Для этого вам понадобится игла или зубочистка. Но будьте очень осторожны, чтобы не сломать разъем, действуя очень осторожно без лишних движений.

Чтобы почистить зарядное гнездо, на иглу или зубочистку можно накрутить небольшое количество хлопка, как на ватных палочках. Затем нужно вставить ее в порт и осторожно, без чрезмерного давления, почистить гнездо зарядки, чтобы не загнать мусор еще глубже.

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Если после очистки разъем все еще не заряжается должным образом, лучше обратиться к мастерам для диагностики. Таким образом, вы сможете предотвратить ненужные затраты на ремонт или замену телефона.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и потертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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