Як швидко очистити поверхні у ванній від мильних плям та вапняного нальоту

Ванна кімната виглядає набагато гірше, якщо на плитці збираються залишки мильної піни та вапно з води. Ці забруднення з часом перетворюються на стійкий наліт, який дуже важко видалити. Тому слід знати спосіб, який допоможе відчистити поверхні ванної кімнати та сантехніку від вапняного нальоту та мильних розводів.

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Про це пише видання Sante Plus. Очистити ванну кімнату можна за допомогою підручних та недорогих засобів. Вам знадобиться:

0,5 склянки свіжого лимонного соку;

2 ст. л зубної пасти;

2 ст. л білого оцту;

2 ст. л соди;

1 ст. л рідини для миття посуду.

Ретельно змішайте всі компоненти та змочіть у розчині губку. Засіб нанесіть на плями та залиште діяти 10-15 хвилин. Після чого слід потерти ці ділянки та промити водою. Для більш стійких забруднень процедуру треба буде повторити декілька разів. Після чищення протріть ці місця сухою серветкою чи паперовим рушником.

Цей розчин також можна заливати у пульверизатор та наносити на плитку, щоб легко промити її від незначних плям. Якщо робити це регулярно, то сильно терти стіни та підлогу не доведеться – забруднення повністю зникнуть за лічені хвилини.

Раніше ми писали про те, як відчистити від нальоту посуд та чайник.

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