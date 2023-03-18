Як швидко очистити унітаз: потрібен тільки один засіб

Як почитисти унітаз кока-колою - як помити унітаз за кілька хвилин

Білосніжний колір можна повернути унітазу за допомогою популярного напою – кока-коли. Газована вода роз'їдає навіть найстійкіші та найдавніші забруднення.

Завдяки кока-колі можна позбутися нальоту, сечового каменю та інших проблем. Оскільки до її складу входить ортофосфорна кислота.

Читайте також: Як прибрати неприємний запах каналізації та сечі в туалеті за 5 хвилин

Як очистити унітаз кока-колою

Візьміть одну банку напою, налийте його на брудну поверхню та залиште діяти на 1-1,5 години. Чим довше поверхня контактуватиме з водою, тим кращим буде результат.

Якщо ж деякі забруднення ще лишилися, то треба повторити процес та скористатися йоржиком.

Щоб помити важко доступні місця, зокрема обідок унітаза, то намочіть ганчірку або туалетний папір у колі та покладіть на брудне місце. Залиште на певний час.

Читати також: Як очистити ванну від застояного нальоту та іржі побутовими засобами

Про що потрібно пам'ятати, користуючись цим способом:

Напій не діє під водою, тому всі поверхні мають бути сухими.

Кока-кола не допомагає видаляти жирні забруднення.

Оскільки у кока-колі багато глюкози, то треба обробити поверхні антибактеріальним засобом, щоб мікроби не розмножувалися.

Якщо ж маєте дуже брудний унітаз, то поєднайте кока-колу з лимонною кислотою. Для цього приберіть воду з унітазу, насипте пакетик лимонної кислоти в унітаз та залийте колою. На 100 г лимонної кислоти використовуйте два літри напою та залиште на ніч (або 6-8 годин). Потім за допомогою йоржика очистьте забруднення і змийте водою.

Читайте також: Як легко очистити засмічення у раковині за допомогою популярного напою

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину. Пропонуємо також прочитати, як каналізацію допоможе прочистити велосипедний насос та будівельний нейлоновий хомут.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!