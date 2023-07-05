Як швидко помити деталі конструктруктора Lego: два дієвих лайфхаки

Фахівці стверджують, що конструктори є чудовим інструментом для дітей, що дозволяють їм наглядно бачити, як можна вирішувати технічні проблеми. Крім того, вони сприяють розвитку моторики через маніпулювання малими деталями. Однак, варто пам'ятати, що конструктори потребують регулярного чищення, інакше в них можуть накопичуватися бруд, бактерії і навіть пліснява. Ми надамо вам кілька порад, як очистити конструктор.

Для початку, рекомендується розібрати будівлі, транспортні засоби та інші створені споруди на окремі деталі, такі як різнокольорові пластмасові цеглинки та мініфігурки.

Простий спосіб очищення деталей Lego полягає у використанні посудомийної машини. Покладіть конструктор на верхню полицю посудомийки і встановіть низьку температуру.

Єдиний ризик полягає в тому, що під час миття деякі наліпки можуть відклеїтися. Тому перед використанням посудомийки слід переконатися, що наліпки на деталях достатньо міцно приклеєні.

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Також існує ще один корисний спосіб - ви можете помити конструктор у ванній з водою та оцтом.

Після миття Lego варто обов'язково добре просушіть його. Залишки води або волога можуть призвести до появи цвілі.

Загалом, регулярне чищення конструкторів - важлива процедура, яка допомагає зберегти їх у чистоті та гарному стані, забезпечуючи безпечну гру дітей.

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