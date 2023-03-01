Готуємось до весни: Як швидко "розносити" нове взуття в домашніх умовах

Часто при покупці нового взуття в магазині воно сидить добре, а при носінні – натирає. Також з цією ситуацією можна стикнутись, якщо ви замовляєте взуття в інтернеті, а поміряти його немає можливості. Проте швидко розтягнути взуття можна і в домашніх умовах.

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Якщо ваші ноги тисне нова пара черевиків, то спершу їх краще трохи розносити, а вже потім проводити ці маніпуляції, якщо все ж воно не розтягується. Важливо пам'ятати про те, що взуття зі шкіри розтягується найкраще, а от шкірозамінник – погано, бо цей матеріал добре тримає форму за будь-яких умов.

Взуття із тканини краще не розтягувати вдома, адже існує ймовірність, що ви пошкодите текстиль. До того ж якщо взуття буде зіпсоване через розтягнення, його вже не можна буде повернути за гарантією.

Як розтягнути взуття зі шкіри та замші

Вам потрібен окріп . Поставте пару в ванну та налийте туди гарячу воду. Одразу вилийте воду та дайте взуттю охолонути. Щоб не намочити взуття – вставте всередину пакети;

. Поставте пару в ванну та налийте туди гарячу воду. Одразу вилийте воду та дайте взуттю охолонути. Щоб не намочити взуття – вставте всередину пакети; Одягніть теплі шкарпетки та походіть у взутті кілька годин;

Візьміть фен та одягніть товсті шкарпетки, взуйтесь та наведіть гаряче повітря на ділянку, в якій вам тисне. При цьому краще рухати пальцями ніг.

Як розтягнути лаковане взуття і черевики із замші

Використайте горілку або спирт . Візьміть ватний диск, налийте на нього рідину та протріть внутрішню частину цим розчином. Взуйте теплі шкарпетки та походіть у взутті від 15 до 30 хв;

. Візьміть ватний диск, налийте на нього рідину та протріть внутрішню частину цим розчином. Взуйте теплі шкарпетки та походіть у взутті від 15 до 30 хв; Важливо перед цим побачити, як реагує матеріал на розчин. Для цього крапніть спирт на маленьку та непомітну ділянку черевика;

Перед наступним носінням слід помити взуття, щоб позбутись різкого запаху.

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Як розтягнути взуття зі штучної шкіри

Змастіть взуття всередині жирним кремом та залиште на 2-3 год. Взуйте товсті шкарпетки та походіть у взутті кілька хвилин. Після чого приберіть залишки крему;

та залиште на 2-3 год. Взуйте товсті шкарпетки та походіть у взутті кілька хвилин. Після чого приберіть залишки крему; Набийте взуття газетами , але не потрібно використовувати забагато, адже матеріал може деформуватися. Залиште пару на кілька годин і взувайтеся;

, але не потрібно використовувати забагато, адже матеріал може деформуватися. Залиште пару на кілька годин і взувайтеся; Насипте у взуття кашу. Крупу необхідно засипати у черевики перед цим покривши взуття плівкою або вставивши пакети. Залийте в них теплу воду та залиште на ніч, або на 8-10 годин.

Раніше ми писали про те, як прибрати білі плями та розводи на взутті без хімічних засобів.

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