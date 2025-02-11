Як довести статус обмежено придатного: пояснення юриста

Особи з обмеженою придатністю до служби повинні мати актуальні медичні документи для підтвердження свого статусу. Наразі законодавчі зміни, які стосуються цієї категорії військовозобов’язаних, офіційно не зафіксовані.

Однак, якщо людина не пройшла військово-лікарську комісію (ВЛК) до 4 лютого, це може спричинити відповідальність за несвоєчасне проходження медичного огляду. Проблема виникла через зміни в законодавстві, які відбулися дев’ять місяців тому, коли було скасовано статус "обмежено придатний". Чоловіків віком від 18 до 60 років зобов’язали пройти медичний огляд у визначений термін. Водночас термін "підлягають медичному огляду", який використаний у законі, залишається спірним щодо визначення правопорушення, адже виклик до ТЦК та СП має здійснюватися офіційною повісткою. Про це він в етері "Еспресо" розповів кандидат юридичних наук, адвокат Євген Филипець.

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Филипець також звернув увагу на те, що ситуація особливо вплинула на осіб, які мають бронювання від мобілізації. До 28 лютого бронь діє, але після цієї дати застосовуватимуться нові правила. Важливо, що в період з 4 по 28 лютого є ризик порушення правил військового обліку, що може ускладнити отримання нового бронювання. Через це багато заброньованих осіб самостійно зверталися до ТЦК для проходження ВЛК. Посадові особи заявляють, що непроходження комісії може вважатися правопорушенням, хоча практика застосування цього правила буде різною в кожному ТЦК.

На думку адвоката, обов’язок підтвердження свого стану, ймовірно, залишатиметься за громадянами, а термін проходження медогляду можуть продовжити до травня або червня. Він зазначив, що для об’єктивного розгляду медичною комісією необхідно мати актуальні медичні документи, які підтверджують наявність захворювання та статус особи.

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