Як ефективно прибрати на кухні за 10 хвилин

Підтримувати порядок на кухні – ймовірно, одна з найскладніших справ у веденні домашнього господарства. Адже саме кухня – це те місце, де частіше за решту кімнат щось забруднюється, проливається, і, відповідно, вимагає прибирання. Але все можна зробити досить швидко – якщо сконцентруватися та уникати значних витрат часу та сил.

Цей план не розрахований на генеральне прибирання кухні, наприклад, коли ви знімаєте і замочуєте на кілька годин решітку витяжки, до блиску вичищаєте духовку та холодильник зсередини або вирішуєте перебрати весь вміст шафок. Він хороший для регулярного прибирання кухні, яка проводиться раз на один або два тижні – залежно від того, наскільки часто та інтенсивно ви використовуєте кухню. Сьогодні вам знадобиться лише 10 хвилин та бажання навести лад на кухні.

Прибрати все непотрібне

Окиньте кухню поглядом і позначте місця особливого скупчення бруду, крихт, посуду, непотрібних предметів та продуктів, які не стоять на своїх місцях. Насамперед сховайте в холодильник і шафки продукти. Не забудьте прибрати на місце олію, спеції.

Після цього весь брудний посуд складіть в мийку або посудомийну машинку, яку, до речі, відразу можете запустити, щоб до кінця вашого прибирання посуд вже був чистим. Столи протріть від пилу та крихт. Тепер набагато краще!

Позбавтеся жирних плям

Напевно, поки ви готували, на плиті залишилися плями, а іноді й дуже жирні або пригорілі. Залийте їх розчином води та оцту 1:1 на п'ять хвилин, а в цей час протріть холодильник, мікрохвильову піч, фасади шаф. Можна ганчіркою, вмоченою в такому ж оцтовому розчині, це допоможе позбавитися плям різного характеру.

Читайте також: Чому не можна вбивати павуків у будинку та як діяти, якщо це сталось

Помийте посуд та раковину

Перше, що завжди впадає в око при вході на кухню (якщо вона не прибрана) – брудний посуд, раковина з темним нальотом і плита з жирними плямами і розводами. Отже, щоб враження про кухню та її господиню було лише позитивним, почніть із посуду.

У вас ще є три хвилини, поки плями на плиті розчиняються в оцтовій воді. Раковину, якщо вона не дуже брудна, можна просто протерти губкою, якщо ж на раковині утворилася жирна плівка і темний наліт, а іноді і іржа від води, то краще помити її з засобом для чищення або содою (яка відмінно справляється з темним нальотом).

Поверніться до плити

Часу залишилося зовсім небагато, але подивіться на свою кухню. Столи та шафи чисті, посуд та раковина вимиті. Візуально вже виглядає непогано. Тепер настав час повернутися до плити, за п'ять хвилин тут уже встигли розчинитися в оцтовій воді всі неприємні жирні та сухі плями. Все, що вам залишилося зробити – протерти плиту м'якою ганчіркою, обполоснути її і ще раз протерти.

Зробіть сухе та вологе прибирання підлоги

Добре, якщо у вас є робот-пилосос, який зробить все за вас. Його ви можете запустити відразу, як візьметеся самі за прибирання. Якщо такого приладу немає — віник і волога швабра вам вам допоможуть. Тут, звичайно, час прибирання може залежати і від площі кухні, але якщо говорити про стандартну кухню, то підмести її можна і за хвилину. Головне, робити це правильно – рухаючись до виходу, почавши з далекого кута приміщення.

Тепер вологе прибирання. Зробити його швидко допоможе швабра зі спеціальною насадкою із мікрофібри. З таким пристроєм ви зможете зробити вологе прибирання буквально за хвилину і вам не доведеться постійно нахилятися або присідати, щоб помити підлогу. І пам'ятайте, це експрес-прибирання, для нього досить просто протерти підлогу вологою ганчіркою і все, без додаткового ополіскування. Якщо ж у вас більше часу в запасі, чому б і ні.

Нагадаємо, UAportal розповів, як прибрати квартиру до візиту гостей за 10 хвилин. Є кілька секретів, які допоможуть швидко та ефективно навести лад у будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!