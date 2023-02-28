Как эффективно убрать на кухне за 10 минут

Поддерживать порядок на кухне – вероятно, одно из самых сложных дел в ведении домашнего хозяйства. Ведь именно кухня – это то место, где чаще остальных комнат что-то загрязняется, проливается, и, соответственно, требует уборки. Но все можно сделать достаточно быстро – если сконцентрироваться и избегать значительных затрат времени и сил.

Этот план не рассчитан на генеральную уборку кухни, например когда вы снимаете и замачиваете на несколько часов решетку вытяжки, до блеска вычищаете духовку и холодильник изнутри или решаете перебрать все содержимое шкафчиков. Он хорош для регулярной уборки кухни, которая проводится раз в одну или две недели – в зависимости от того, насколько часто и интенсивно вы используете кухню. Сегодня вам понадобится всего 10 минут и желание навести порядок на кухне.

Видео дня

Убрать все ненужное

Окиньте кухню взглядом и отметьте места особого скопления грязи, крошек, посуды, ненужных предметов и продуктов, не стоящих на своих местах. Прежде всего спрячь в холодильник и шкафчики продукты. Не забудьте убрать на место растительное масло, специи.

После этого всю грязную посуду сложите в мойку или посудомоечную машинку, которую, кстати, сразу можете запустить, чтобы к концу вашей уборки посуда уже была чистой. Столы протрите от пыли и крошек. Теперь гораздо лучше!

Избавьтесь от жирных пятен

Наверное, пока вы готовили, на плите остались пятна, а иногда и очень жирные или пригоревшие. Залейте их раствором воды и уксуса 1:1 на пять минут, а в это время протрите холодильник, микроволновку, фасады шкафов. Можно тряпкой, смоченной в таком же уксусном растворе, это поможет избавиться от пятен разного характера.

Читайте также: Почему нельзя убивать пауков в доме и как поступить, если это произошло

Помойте посуду и раковину

Первое, что всегда бросается в глаза при входе на кухню (если она не убрана) – грязная посуда, раковина с темным налетом и плита с жирными пятнами и разводами. Итак, чтобы впечатление о кухне и ее хозяйке было только положительным, начните с посуды.

У вас еще есть три минуты, пока пятна на плите растворяются в уксусной воде. Раковину, если она не очень грязная, можно просто протереть губкой, если же на раковине образовалась жирная пленка и темный налет, а иногда и ржавчина от воды, то лучше помыть ее с чистящим средством или содой (которая отлично справляется с темным налетом).

Вернитесь к плите

Времени осталось совсем немного, но посмотрите на свою кухню. Столы и шкафы чистые, посуда и раковина вымыты. Зрительно уже выглядит неплохо. Теперь пора вернуться к плите, через пять минут здесь уже успели раствориться в уксусной воде все неприятные жирные и сухие пятна. Все, что вам осталось сделать – протереть плиту мягкой тряпкой, ополоснуть ее и еще раз протереть.

Сделайте сухую и влажную уборку пола

Хорошо, если у вас есть робот пылесос, который сделает все за вас. Его вы можете запустить сразу, как возьметесь сами за уборку. Если такого прибора нет – веник и влажная швабра вам вам помогут. Здесь, конечно, время уборки может зависеть и от площади кухни, но если говорить о стандартной кухне, то подмести ее можно и через минуту. Главное, делать это правильно – двигаясь к выходу, начав с дальнего угла помещения.

Теперь влажная уборка. Сделать его быстро поможет швабра со специальной насадкой из микрофибры. С таким устройством вы сможете сделать влажную уборку буквально в минуту и вам не придется постоянно наклоняться или приседать, чтобы помыть пол. И помните, это экспресс-уборка, для него достаточно просто протереть пол влажной тряпкой и все, без дополнительного ополаскивания. Если же у вас больше времени в запасе, то почему бы и нет.

Напомним, UAportal рассказал, как убрать квартиру к визиту гостей через 10 минут. Есть несколько секретов, которые помогут быстро и эффективно навести порядок в доме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !