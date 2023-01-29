Як готувати зрази, щоб вони не розвалювались

Як приготувати зрази, щоб вони не розвалились

Картопляні зрази готують з різними начинками: з фаршем, з м'ясом, з грибами, з капустою тощо. Однак часто під час смаження зрази тріскаються та розвалюються. В чому секрет цієї страви і як правильно її готувати читайте в нашому матеріалі.

Здається, що приготувати зрази не так і складно, для цього потрібно сформувати корж з пюре, всередину його покласти начинку, заліпити краї та обсмажити зрази на пательні. Але для того, щоб приготувати ідеальні зрази, треба знати декілька порад.

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Чому розвалюються зрази?

Сорт картоплі не підходить для пюре;

Пюре занадто рідке, тому з нього не виходить сформувати коржі правильно;

Пюре занадто сухе, через що і з'являються тріщини;

Картоплю на зрази треба варити в мундирі і потім робити з неї пюре , це один з головних секретів ідеальної страви;

, це один з головних секретів ідеальної страви; Також не слід додавати в пюре молоко, краще додайте 2-3 ст.л борошна, яке "склеїть" суміш.

Рецепт картопляних зраз із курячим фаршем

Дотримуйтесь порад вище та правильної технології приготування, щоб вони вийшли дуже ніжними та соковитими. Подавати цю страву краще зі сметаною.

Інгредієнти:

картопля – 600 гр;

куряче філе – 250 гр;

яйця – 1 шт;

ріпчаста цибуля – 1 шт;

пшеничне борошно – 2 ст. л;

рослинна олія – 2 ст. л;

панірувальні сухарі – 100 гр;

сіль, перець – за смаком.

Помийте та відваріть картоплю в мундирі до готовності. Куряче філе наріжте кубиками, а цибулю наріжте дрібно. Цю суміш потрібно обсмажити на сковороді до золотистого кольору курку та цибулю, а потім перетворіть на фарш, який треба буде посолити та поперчити.

Поки картопля в мундирі ще гаряча, очистіть її та зробіть з неї пюре. Додайте борошно, яйце, сіль і перець, перемішайте. Сформуйте з пюре корж, на середину якого викладіть 1 ч.л начинки та сформуйте зраз овальної форми. Обваляйте в панірувальних сухарях та покладіть смажитись на олії на середній або слабкий вогонь до золотистої скоринки.

Смачного!

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