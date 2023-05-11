Як зберігати буряк, щоб він довго не псувався: поради досвідчених городників

Як зберігати буряк, щоб він не псувався

Багато людей стараються зберегти буряк на зиму, але це завдання не завжди просте. Щоб забезпечити успішне збереження цього коренеплоду до весни, потрібно враховувати деякі умови.

Читайте також: Як захистити огірки від павутинного кліща

По-перше, важливо контролювати температуру. Рекомендована температура зберігання становить від 0 до 2 градусів Цельсія. Вологість також має бути у межах 90 відсотків. Якщо температура перевищує рекомендовану, буряк може почати проростати і не збережеться довго.

Крім того, варто піклуватися про відповідну тару для зберігання. Ящики з дерева або пластику з вентиляційними отворами є відмінним вибором. У крайньому разі, можна використовувати мішки або пакети, але слід пам'ятати, що в одному мішку не слід зберігати більше 40 плодів.

Також важливо не ставити мішки на землю, а використовувати підставки. Рекомендується використовувати наповнювачі, такі як чистий річковий пісок, деревна зола або кухонна сіль, щоб покращити збереження коренеплодів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати огірки, щоб вони довго не псувались і залишались свіжими немов з грядки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!