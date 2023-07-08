Як позбутись клопів у будинку влітку: саморобний засіб

Наявність клопів в будинку або квартирі – це проблема, з якою зіштовхуються багато господинь. Позбутись їх може бути викликом, але це завдання можливе. У цій статті ми поділимося з вами декількома швидкими та ефективними способами вивести клопів.

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Розпочинайте дії відразу: Коли ви помічаєте клопів, важливо почати діяти негайно. Почніть з прання усіх можливих речей у гарячій воді. Ті речі, які не можна прати, піддаються термічній обробці;

Коли ви помічаєте клопів, важливо почати діяти негайно. Почніть з прання усіх можливих речей у гарячій воді. Ті речі, які не можна прати, піддаються термічній обробці; Хімічні засоби: Швидким способом позбавитися клопів є використання різноманітних хімічних засобів, які можна придбати в господарських магазинах. Також можна приготувати суміш зі скипидару, гасу і нафталіну, нанести її на всі поверхні в кімнаті, де є клопи, залишити на день, а потім теплою водою з милом вимити і добре провітрити приміщення. Рекомендується повторити цю процедуру через три тижні, щоб закріпити результат;

Позбавлення від постільних клопів: Регулярне прання постільної білизни у гарячій воді є важливим кроком у боротьбі з постільними клопами. Також рекомендується прибрати ліжко або диван і пилососом пройтися по важкодоступних місцях. Для очищення матраца можна скористатися пароочисником, який вб'є шкідників. Крім того, розкладання гвоздики в кутках ліжка може бути ефективним, оскільки її запах відлякує клопів;

Боротьба з клопами в дивані: Перед обробкою дивану рекомендується закрити всі щілини в кімнаті. Потім слід ретельно пройтися по дивану пилососом і застосувати гас, скипидар або оцет. До дивану можна залишити полин, оскільки його запах відлякує клопів. Також можна облити диван окропом або обробити гарячою парою з праски або спеціального приладу;

Перед обробкою дивану рекомендується закрити всі щілини в кімнаті. Потім слід ретельно пройтися по дивану пилососом і застосувати гас, скипидар або оцет. До дивану можна залишити полин, оскільки його запах відлякує клопів. Також можна облити диван окропом або обробити гарячою парою з праски або спеціального приладу; Народні засоби: Якщо ви не хочете використовувати хімічні препарати, то можете спробувати народні засоби. Оцет - це один з них. Протріть усі поверхні в будинку оцтом, використовуючи просочену ганчірку. Також можна використовувати рослини, такі як розмарин, чебрець, полин або валеріана, розкладаючи їх по житлу або підпалюючи сухі рослини і окурюючи кімнати. Масло лаванди, гвоздики і евкаліпта, які налиті в аромалампу і залишені в кімнаті на кілька годин, також можуть допомогти. Достатньо 20-30 крапель засобу;

Якщо ви не хочете використовувати хімічні препарати, то можете спробувати народні засоби. Оцет - це один з них. Протріть усі поверхні в будинку оцтом, використовуючи просочену ганчірку. Також можна використовувати рослини, такі як розмарин, чебрець, полин або валеріана, розкладаючи їх по житлу або підпалюючи сухі рослини і окурюючи кімнати. Масло лаванди, гвоздики і евкаліпта, які налиті в аромалампу і залишені в кімнаті на кілька годин, також можуть допомогти. Достатньо 20-30 крапель засобу; Застосування "важкої артилерії": У випадках, коли інші методи не дають результату, можна звернутися до хімпрепарату "Хлорофос". Проте варто пам'ятати, що цей препарат дуже токсичний, тому його розведення слід проводити на вулиці, а після обробки необхідно добре провітрити приміщення. Використані інструменти слід викинути, а залишок препарату зберігати в герметичній упаковці в нежитловому приміщенні. Через два місяці рекомендується повторити процедуру, щоб знищити клопів, які можуть вилупитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як визначити, чи водяться в будинку постільні клопи.

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