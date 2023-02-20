Як позбутись жирних плям на кухонних рушниках: неочікуваний лайфхак

Кухонні рушники на кухні постійно сильно забруднюються. Але є лайфхак, який допоможе позбутись масляних плям. Цей спосіб з першого погляду дуже дивний і здається, що безглуздий, проте досвідчені господині стверджують, що він дійсно працює і може здивувати результатом.

Позбутися жирних плям на кухонних рушниках без кип’ятіння допоможе звичайна соняшникова олія. В ній треба замочити кухонні рушники, на яких є стійкі масляні сліди.

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На 5 літрів окропу візьміть 1 склянку олії та замочіть рушники у розчині на 10-12 годин. Після цього їх слід ретельно промити у чистій теплій воді. Жирні та липкі плями мають зникнути, а також рушники можна додатково випрати з порошком чи милом.

Також у мережі радять ще один спосіб: змочити забруднену ділянку рушника водою, а потім натерти її господарським милом. Рушник треба покласти у целофановий пакет та відправити на 2-3 хвилини у мікрохвильову піч. Після чого обережно дістати рушники та промити їх.

Але пам'ятайте, що не всі целофанові пакети можна класти у мікрохвильовку – вони повинні мати спеціальне маркування, яке дозволяє їх застосовувати у мікрохвильовках. Також не використовуйте поліетиленові пакети – вони різні за складом. Стежте, щоб на рушниках не було металевих елементів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вивести масляні плями з джинсів. В цьому допоможуть два дешеві засоби.

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