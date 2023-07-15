Як зміниться мінімальна пенсія у 2023 році: чого чекати українцям

В Україні у 2023 році провели три підвищення пенсій – березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та індексація пенсій українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Втім, до кінця року виплати не підвищуватимуть.

Індексація проводилась попри воєнний стан. Про це повідомляє today.ua.

Раніше розмір мінімальної пенсії переглядали двічі на рік – 1 липня та 1 грудня. Це було пов'язано зі зміною розміру мінімального прожиткового мінімуму, який у 2023 році заморожений.

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Цьогоріч уряд не передбачив у держбюджеті підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму. Для дітей 6-18 років він становить 2833 грн, для працездатних осіб – 2684 грн, а для людей, які втратили працездатність – 2093 гривень.

"Уряд завжди закон про бюджет закладав чотири рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімуму у бік його збільшення. Але зараз через війну та спричинену нею економічну ситуацію в країні такої можливості держава не має", – зазначив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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