Як зміняться ціни в Україні на основні продукти у вересні

Ціни на фрукти та овочі в Україні зазнали змін у вересні 2023 року, що є типовим явищем на початку осені, коли сезонні овочі та фрукти закінчуються. Наразі, деякі продукти подорожчали, але також є ті, які стали дешевшими.

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Якою буде ситуація на ринку, Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв дізналися у кореспондентки Анни Мартищук у "Сніданку з 1+1".

Найбільш помітними змінами є зниження цін на перець та сливу. Ціни на перець зменшилися з рівня 80-90 гривень за кілограм до 40-50 гривень. Слива подешевшала вдвічі і коштує тепер близько 30 гривень за кілограм. Крім того, деякі компоненти для борщу також подорожчали: картопля вартує 10 гривень за кілограм, а червоний буряк - 20 гривень.

Проте, економічні експерти попереджають, що до кінця вересня може відбутися підвищення цін на овочі (помідори, огірки), фрукти, молоко, яйця, м'ясо та цукор. За їх словами, ціни можуть почати зростати з кінця вересня, коли завершиться сезон для багатьох продуктів, і з'ясуються ціни на зерно цього року, що може стати важливим фактором у формуванні цін на продукти.

Загалом, економісти прогнозують незначне зростання цін на продукти в межах 2-3%, але не більше 10%. На даний момент на ринку в Україні є достатньо овочів, і деякі позиції навіть перенасичені. Це частково пов'язано з тим, що українські виробники реагували на ситуацію після трагедії на Каховському геть, що сталася через дії російських окупантів, і перерозмістили виробництво в інших регіонах країни.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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