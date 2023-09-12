Как изменятся цены в Украине на основные продукты в сентябре

Цены на фрукты и овощи в Украине претерпели изменения в сентябре 2023 года, что является типичным явлением в начале осени, когда сезонные овощи и фрукты заканчиваются. Пока некоторые продукты подорожали, но также есть те, которые стали дешевле.

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Какой будет ситуация на рынке, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев узнали у корреспондентки Анны Мартыщук в "Завтраке с 1+1".

Наиболее заметными изменениями есть снижение цен на перец и сливу. Цены на перец снизились с уровня 80-90 гривен за килограмм до 40-50 гривен. Слива подешевела вдвое и стоит теперь около 30 гривен за килограмм. Кроме того, некоторые компоненты для борща также подорожали: картофель стоит 10 гривен за килограмм, а красная свекла – 20 гривен.

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Однако экономические эксперты предупреждают, что до конца сентября может произойти повышение цен на овощи (помидоры, огурцы), фрукты, молоко, яйца, мясо и сахар. По их словам, цены могут начать расти с конца сентября, когда завершится сезон для многих продуктов, и выяснятся цены на зерно в текущем году, что может стать важным фактором в формировании цен на продукты.

В целом экономисты прогнозируют незначительный рост цен на продукты в пределах 2-3%, но не более 10%. На данный момент на рынке в Украине достаточно овощей, и некоторые позиции даже перенасыщены. Это частично связано с тем, что украинские производители реагировали на ситуацию после трагедии на Каховском прочь, произошедшую из-за действий российских оккупантов, и переразместили производство в других регионах страны.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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