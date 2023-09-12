Як зміняться ціни в Україні на основні продукти у вересні

Ціни на фрукти та овочі в Україні зазнали змін у вересні 2023 року, що є типовим явищем на початку осені, коли сезонні овочі та фрукти закінчуються. Наразі, деякі продукти подорожчали, але також є ті, які стали дешевшими.

Читайте також: Голівудська усмішка: переваги та недоліки професійного відбілювання зубів

Якою буде ситуація на ринку, Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв дізналися у кореспондентки Анни Мартищук у "Сніданку з 1+1".

Найбільш помітними змінами є зниження цін на перець та сливу. Ціни на перець зменшилися з рівня 80-90 гривень за кілограм до 40-50 гривень. Слива подешевшала вдвічі і коштує тепер близько 30 гривень за кілограм. Крім того, деякі компоненти для борщу також подорожчали: картопля вартує 10 гривень за кілограм, а червоний буряк - 20 гривень.

Відео дня

Проте, економічні експерти попереджають, що до кінця вересня може відбутися підвищення цін на овочі (помідори, огірки), фрукти, молоко, яйця, м'ясо та цукор. За їх словами, ціни можуть почати зростати з кінця вересня, коли завершиться сезон для багатьох продуктів, і з'ясуються ціни на зерно цього року, що може стати важливим фактором у формуванні цін на продукти.

Загалом, економісти прогнозують незначне зростання цін на продукти в межах 2-3%, але не більше 10%. На даний момент на ринку в Україні є достатньо овочів, і деякі позиції навіть перенасичені. Це частково пов'язано з тим, що українські виробники реагували на ситуацію після трагедії на Каховському геть, що сталася через дії російських окупантів, і перерозмістили виробництво в інших регіонах країни.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!