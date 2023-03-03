Як легко очистити гніздо зарядки смартфону, не пошкодивши його: корисний лайфхак

Якщо ваш телефон став повільніше заряджатись, або вам доводиться знайти "правильне" положення шнура в гнізді, щоб зарядка почалась, перевірте зарядний порт пристрою – туди могли потрапити пил та дрібне сміття, які і є причиною таких перебоїв.

Порт зарядки може забруднитись не тільки тоді, як ви впустили пристрій в пісок або просто недбало ставитесь до свого смартфона. Гаджет часто носять в кишенях, де накопичуються дрібні порошинки та інші елементи, які забивають порт і заважають штекеру зарядного пристрою контактувати з роз'ємом. Цю проблему можна легко виправити самостійно за допомогою підручних засобів.

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Як самостійно почистити порт зарядки смартфона

Для цього не потрібні спеціальні інструменти. Вам знадобиться лише звичайна голка, зубочистка або тонкий металевий пінцет. Головне – проводити всі маніпуляції дуже акуратно, щоб не пошкодити контакти. Очищати порт слід повільними й плавними рухами, виштовхуючи сміття назовні. Не треба сильно тиснути всередину, щоб не утрамбувати пил і сміття. На кінчик тонкого предмета необхідно накрутити трохи бавовни або вати.

Очищати порт бажано регулярно, щоб пил та сміття не накопичувались у великій кількості, що зробить процедуру чищення більш тривалою та складною. Це допоможе зберегти ваш гаджет у гарному стані ще надовго.

Якщо після очищення гнізда телефон не став заряджатися швидше, як раніше, або проблема з тим, що зарядка взагалі не йде, не зникла, тоді все ж варто звернутися в сервісний центр, де ваш пристрій протестують фахівці. При необхідності зарядний порт можна буде замінити.

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Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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