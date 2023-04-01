Як легко очистити сковорідку за допомогою рису: неочікуваний лайфхак

Очищення сковорідки від нагару може бути складним завданням, яке часто вимагає використання хімічних засобів або скребків, що може пошкодити посуд. Проте, кмітливі господарки використовують рисову крупу для розв'язання цієї проблеми.

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Отже, як очистити сковорідку від нагару за допомогою рисової крупи? Це досить просто:

Насипте жменю рису в сковорідку; Залийте склянкою води так, щоб рідина покривала всю область з нагаром; Поставте сковорідку на вогонь і доведіть до кипіння, поки крупинки рису не стануть м'якими; Вимкніть плиту і дайте сковорідці охолонути; За допомогою дерев'яної лопатки легко видаліть нагар з поверхні сковорідки.

Цей метод підходить для очищення емальованого та алюмінієвого посуду. Він є безпечним і ефективним способом очищення сковорідки від нагару, який можна з легкістю повторити вдома.

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