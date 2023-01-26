Як легко вивести плями з килима: 6 ефективних порад

Часто в оселях кладуть килим для зонування приміщень та просто тому, що це дуже приємне покриття, по якому можна ходити навіть босоніж. Але інколи трапляється так, що на килимі з'являються плями, від яких не вдасться легко позбутись.

На відміну від ламінату чи керамограніту, забруднення з текстилю видаляти треба старанно. Відчистити килим від різних видів плям допоможуть наступні поради. Таким способом можна видалити сліди напоїв, їжі та інших забруднень, не звертаючись до хімчистки.

Головне правило чищення килимів – не можна терти пляму. Так бруд лише глибше проникне у ворс.

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Мильний розчин прального порошку з ензимами чи господарського мила видалить більшість свіжих плям. Промокніть паперовим рушником ще мокре забруднення так, щоб не втерти рідину у ворс, а потім намочіть це місце мильним розчином за допомогою губки та дайте йому постояти так кілька хвилин, після чого знов зберіть вологу серветками. За необхідності цю процедуру треба повторити декілька разів; Піна для гоління за рахунок своєї текстури з бульбашками має здатність виштовхувати забруднення з ворсу. Видавіть трохи піни на руку та акуратно втисніть її пальцем у пляму. За 30 хвилин протріть це місце і пропилососьте килим; Оцет розведіть у рівних пропорціях з водою та нанесіть і видаліть його так само як мильний розчин. Оцет ефективний проти жирових забруднень та добре видаляє плями від кави. На одну столову ложку оцту можна додати столову ложку рідини для миття посуду та розмішати їх у двох склянках теплої води. Після чого так само акуратно зволожити засобом забруднення і за 30 хвилин видалити вологу паперовими рушниками; Біле вино може видалити з килима сліди від вина червоного, але діяти треба негайно. Промокніть всю рідину максимально ретельно та змочіть пляму білим вином. Після 15-20 хвилин висушіть оброблене місце паперовими рушниками; Праска може видаляти з килима липкі забруднювачі, такі як плями воску чи парафіну від свічок або дитячий пластилін. Покладіть на пляму суху тканину і поставте зверху праску, нагріту до відносно невисокої температури. Тепло розтопить бруд, а тканина вбере його; Харчова сода допоможе позбутись неприємного запаху килима. Це може бути актуальним, якщо в оселях є курці або домашні тварини. Рівномірно посипте содою всю поверхню килима та залиште на ніч. Зранку треба просто все ретельно пропилососити.

Раніше ми писали про те, як почистити дуже брудний килим без зайвих зусиль.

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