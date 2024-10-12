Як чоловікам до 25 років виїхати за кордон: пояснення юриста

Верховна Рада України ухвалила важливе рішення для українців віком до 25 років – заборонила їхню мобілізацію. Однак, це не означає автоматичне право на виїзд за кордон. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно пройти певну процедуру. Про це пише Новини.live.

Для отримання права на виїзд необхідно офіційно оформити відстрочку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Перелік документів, які потрібно подати для оформлення відстрочки, зазначений у додатку 5 до Порядку №560.

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Покрокова інструкція:

Зверніться до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Напишіть заяву на ім'я голови комісії (або відділу ТЦК та СП) про надання відстрочки від мобілізації. Згідно з додатком 5 Порядку №560, підготуйте всі необхідні документи, що підтверджують ваше право на відстрочку. Комісія розгляне вашу заяву та прийме рішення про надання відстрочки. Після позитивного рішення про надання відстрочки, відповідна відмітка буде внесена у ваші військово-облікові документи. Саме цей документ буде підтвердженням вашого права на виїзд за кордон.

Наявність відстрочки від мобілізації, підтверджена відповідною відміткою у військово-облікових документах, захистить вас від можливих проблем при перетині кордону та під час перебування за кордоном.

Оформлення відстрочки від мобілізації – це не складна процедура, але вимагає часу та уваги. Дотримання всіх необхідних формальностей дозволить вам спокійно планувати поїздки за кордон.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, що робити якщо вас силою забрали до ТЦК.

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