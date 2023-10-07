Як українською сказати 'штопор': блогер назвав відповідник

В українській мові слово "штопор" має декілька відповідників. У 30-х роках минулого століття радянська політика викорінювала всі відмінності від російської мови, через що багато слів перестали вживатися.

Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський розповів про такі українські слова. Він поділився відео на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, слово "штопор" можна замінити на: "корктяг" або "вивертку". Водночас вино правильно не "відкривати", а "відкорковувати".

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Окрім цього, українською правильно казати, що вино не "бродить", а "шумує". А для слова "сомельє" в українській мові існує відповідний "виняр".

Українською мовою також можна сказати "бокал", однак питомішими будуть слова "келих" та "чара".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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