Як надовго захистити крила автомобіля від корозії: хитрощі водіїв

Іржу іноді порівнюють з вірусом – якщо процес утворення корозії запустити, не звертаючи уваги на дрібниці, то незабаром невеликі дефекти почнуть поширюватися і результат буде дуже сумним. У будь-якого автомобіля є так звані "зони ризику" і крила входять до їх числа. Корозія крил розвивається через надлишок води та кисню. У воду потрапляють солі та хімічні складові, що перетворюють воду на агресивне середовище. Навіть гараж не рятує від появи іржі на крилах авто.

У підкрилках накопичується неймовірна кількість пилу – багато автомобілістів не очищають ці поверхні, а потім дивуються, чому так швидко іржавіють крила автомобіля. Справа ось у чому: скупчення пилу перешкоджають повному висиханню поверхні, а це сприяє поширенню корозії. Втім, є один перевірений роками спосіб, який допоможе надовго захистити кузовний метал.

Перед початком захисної обробки слід попередньо зняти всі гумові та пластикові деталі на крилах. Також здійснюється демонтаж колеса. Після цього всю поверхню під крилом потрібно ретельно очистити, помити та просушити. Весь бруд, пил, масло повинні бути видалені. Виявлені осередки корозії зачищаються до сталевого блиску з допомогою наждакового паперу різної зернистості. Тільки після цього здійснюється знежирення поверхні під крилом. Найпростіше використовувати для цього ацетон.

Далі готується "праймер" – шар ґрунтівки. Для цього речовина, яка буде використовуватися як антикорозійний засіб, розводиться в бензині. Консистенція "праймера" повинна бути такою, щоб його можна було нанести за допомогою аерозольного пістолета. Після нанесення шару ґрунтівки потрібно почекати 5-6 годин. Лише після цього під крило наноситься антикорозійний засіб. Одним із кращих варіантів залишається гумобітумна мастика. Наноситься антикор у два шари. Кожен товщиною трохи більше 1 мм. Перед встановленням коліс засобу потрібно дати час засохнути.

Зверніть увагу: цей антикор не усуває іржу, а перешкоджає її появі та розповсюдженню по поверхні.

Нагадаємо, водії часто задумуються про якість пального, яке вони заливають у своє авто. Адже далеко не всі нафтові компанії ретельно стежать за продуктом, який реалізують. Як самостійно перевірити якість бензину – читайте в матеріалі UAportal.

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