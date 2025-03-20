Як призначають пенсію особам, у яких є стаж роботи за кордоном

Українці, які під час війни виїхали за кордон і працювали там, можуть зарахувати ці роки роботи до свого страхового стажу при призначенні пенсії. Україна має відповідні домовленості з низкою держав, що дозволяє включати закордонний стаж до загального пенсійного забезпечення.

Це передбачено законом №3674-ІХ, який набрав чинності у квітні 2024 року. Він унормовує порядок обчислення страхового стажу для українців, що працювали за межами країни. Нововведенням стало впровадження статті 24-1 до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка передбачає можливість зарахування трудового стажу, отриманого за кордоном. Це можливо лише за умови, що між Україною та іншою державою укладена відповідна міжнародна угода.

У законі чітко прописані умови, за яких періоди роботи за межами України можуть бути визнані частиною страхового стажу. Документи про таку трудову діяльність мають бути легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Вони повинні бути видані уповноваженими органами іноземної країни, а також перекладені українською мовою із засвідченням у встановленому порядку, якщо не передбачено спрощеної процедури міжнародними угодами.

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Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, наразі українці, які працювали в Естонії, Болгарії, Іспанії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині, Чехії, Молдові, Грузії, Азербайджані, Монголії, Румунії та Угорщині, можуть розраховувати на зарахування закордонного стажу при оформленні пенсії.

Водночас з 2025 року в Україні підвищуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати мінімум 32 роки стажу. Ті, хто має щонайменше 22 роки стажу, зможуть претендувати на пенсію у 63 роки. Для виходу на заслужений відпочинок у 65 років потрібно буде мати не менше 15 років стажу.

Якщо у громадянина не вистачає страхового стажу для своєчасного виходу на пенсію, законом передбачена можливість його докупити.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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