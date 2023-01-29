Як не можна зберігати вершкове масло: відповідь вас здивує

Як не можна зберігати вершкове масло - як правильно зберігати вершкове масло

Виявляється, що вершковому маслу не місце в холодильнику. Найкращим варіантом буде зберігати його при кімнатній температурі.

Тому багато хто робить цю помилку, коли щоразу після використання, відправляються масло до холодильника. Про це пише Ukr.Media.

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Вершкове масло є універсальним засобом в кулінарії. Тому багато споживачів після споживання кладе його в холодильник, але це не обов'язково.

Для того, щоб вершкове масло якомога довше залишалося якомога м'якшим, його не треба зберігати при низьких температурах. Навіть жир можете зберігати впродовж двох тижнів на кухні, але тоді температура повітря має бути не нижчою за 21 °С, попереджає центр захисту прав споживачів.

Проте саме вершкове масло краще зберігати за кімнатної температура. До холодильника потрібно вдатися, якщо хочете значно продовжити термін його зберігання – від кількох тижнів до кількох місяців. Ще одним варіантом зберігання масла є заморожування, але найкраще це робити невеликими порціями.

Важливі поради для збереження масла свіжим довгий час

Експерти із центру захисту прав споживачів зауважили, що потрібно використовувати чисте столове наряддя, коли берете шматочок масла від великого шматка.

Якщо термін придатності перевищений або температура в приміщенні змінилася, масло не обов'язково потрібно викинути у смітник. Також не варто викидати його, коли воно залишає звичайний посмак.

Варто бути обережним, коли вершкове масло змінює колір – стає темно-жовтим. Також процес гниття масла можуть викликати бактерії, світло та кисень. Як наслідок, є ризик утворення шкідливих продуктів розкладання.

Це може швидко призвести до проблем із травленням. Особливо обережними варто бути людям із проблемами жовчного міхура, оскільки перетравлення жирів у них зазвичай вже порушене.

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