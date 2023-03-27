Як обірвати листя петрушки за лічені хвилини: лайфхак з ТікТоку

Якщо ви часто використовуєте зелень для приготування страв, вам корисно буде дізнатися, як швидко обірвати листя з петрушки або кінзи. Цим лайфхаком поділилися користувачі соціальної мережі TikTok.

Для того, аби не витрачати час на обривання листочків, варто використати терку з широкими отворами. Для виконання цього "фокусу", гарно промийте петрушку або кінзу та обсушіть.

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Далі візьміть терку, просуньте зелень корінцями в отвори та потягніть за них з іншого боку терки. Кілька секунд – і листя буде зірваним.

Цим способом легко обірвати листя й з базиліку, або м'яти.

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