Як очистити чашку від старих та стійких слідів кави: два робочих способи

Багато людей знайомі з проблемою стійких кавових плям на чашках, які здається неможливо видалити. Проте це не так, і існують прості та ефективні способи, які допоможуть вам позбутися цих неприємних забруднень за допомогою доступних засобів.

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Вам знадобиться трохи вільного часу і такі натуральні інгредієнти, як оцет і сода, щоб ваші чашки знову блищали чистотою і свіжістю, пише портал santeplus.

Як видалити кавові плями на чашках за допомогою оцту:

Наполовину наповніть чашку оцтом, а решту доповніть гарячою водою. Залиште чашку у цьому стані протягом приблизно 30 хвилин. Після цього ретельно промийте чашку.

Оцет має очищальні та знежирювальні властивості і здатний ефективно розчиняти плями від кави на кераміці.

Як видалити кавові плями на чашках за допомогою соди:

Візьміть чайну ложку харчової соди. Додайте кілька крапель води до соди, щоб створити пастоподібну суміш. Нанесіть цю суміш на забруднену частину чашки і акуратно потріть. Потім ретельно промийте чашку.

Сода має високу очищувальну здатність і добре видаляє кавові плями з кухонного посуду.

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