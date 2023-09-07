Як очистити чашку від старих та стійких слідів кави: два робочих способи
Багато людей знайомі з проблемою стійких кавових плям на чашках, які здається неможливо видалити. Проте це не так, і існують прості та ефективні способи, які допоможуть вам позбутися цих неприємних забруднень за допомогою доступних засобів.
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Вам знадобиться трохи вільного часу і такі натуральні інгредієнти, як оцет і сода, щоб ваші чашки знову блищали чистотою і свіжістю, пише портал santeplus.
Як видалити кавові плями на чашках за допомогою оцту:
- Наполовину наповніть чашку оцтом, а решту доповніть гарячою водою.
- Залиште чашку у цьому стані протягом приблизно 30 хвилин.
- Після цього ретельно промийте чашку.
Оцет має очищальні та знежирювальні властивості і здатний ефективно розчиняти плями від кави на кераміці.
Як видалити кавові плями на чашках за допомогою соди:
- Візьміть чайну ложку харчової соди.
- Додайте кілька крапель води до соди, щоб створити пастоподібну суміш.
- Нанесіть цю суміш на забруднену частину чашки і акуратно потріть.
- Потім ретельно промийте чашку.
Сода має високу очищувальну здатність і добре видаляє кавові плями з кухонного посуду.
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