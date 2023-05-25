Як очистити волоський горіх, не пошкодивши ядро: лайфхак з пляшкою вина

Цікавий спосіб очищення волоського горіха від шкаралупи був розкритий на сайті "Порадниця". Використання цього лайфхаку дозволяє зберегти ядро горіха цілим.

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Для цього потрібна порожня пляшка від ігристого вина, оскільки вона має стійку і щільну шийку, що відрізняє її від багатьох інших пляшок.

Перш за все, встановіть горіх на шийку пляшки так, щоб його гострий кінець був звернутий донизу. Потім, за допомогою молотка, легко постукайте по верхній частині горіха.

Зауважено, що ризик розбиття пляшки під час використання цього методу є мінімальним. Горіх не розірветься через відсутність опори знизу. Шкаралупа зазнає тріщин, і її можна легко зняти, а ядро залишиться цілим. Цей простий прийом допоможе вам ефективно очистити волоські горішки і зберегти їх ядро у недоторканості.

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