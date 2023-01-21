Як очистити Telegram "від сміття" та звільнити місце на телефоні до максимуму: покрокова інструкція

Популярний месенджер Telegram дуже активно забирає память на наших пристроях. Де можна змінити налаштування, щоб зберіглися всі файли, а застосунок працював швидше?

В цьому матеріалі ми розкажемо, як звільнити місце та видалити “сміття" у пристроях на базі Android та iPhone/iPad. У першу чергу, як пишуть фахівці, потрібно звернути увагу на файли кешу.

Що таке кеш і навіщо його чистити

Кеш поглинає пам’ять вашого пристрою. Він “зберігає" дублікати тимчасових файлів ваших даних телеграму, відео, зображень тощо. За допомогою кешу файли використовуються до швидкого наступного завантаження.

Чи безпечно видаляти файли з кеш Telegram

Видалення кешу не забирає файли з вашого телефону чи планшету. Відбувається видалення дублікатів медіафайлів, але вони залишаються у хмарі Telegram.

Якщо ви почистите Telegram ви, як і раніше, можете використовувати застосунком. Ви не видалите всі файли для входу в акаунт та повідомлення з чатів.

Щоб очистити кеш спочатку відкрийте свій Telegram. Торкніться трьох горизонтальних ліній зліва вгорі.

У налаштуваннях оберіть "Дані та зберігання", далі "Використання пам’яті" і, нарешті, натисніть "Очистити кеш Telegram".

Як очистити кеш Телеграму на андроїд?

Відкрийте програму Telegram.

Торкніться горизонтальних ліній у верхньому лівому куті.

Далі торкніться "Налаштування" у меню.

У розділі Налаштування виберіть параметр "Дані та зберігання".

Після цього натисніть "Використання пам’яті".

Торкніться Очистити кеш Telegram.

Виберіть очистити кеш.

Як почистити кеш Телеграм на айфон?

Торкніться значка Telegram.

За потреби увійдіть у свій обліковий запис Telegram.

Перейдіть до налаштувань, які ви можете знайти в нижньому правому куті.

Торкніться "Дані та сховище".

Виберіть параметр "Використання сховища".

Нарешті, натисніть очистити кеш Telegram.

Для користувачів iOS можна виконати очищення файлів кешу для окремого розділу чату.

Наприклад, якщо ви ділитеся занадто великою кількістю медіафайлів з цією особою людиною в Telegram, ви можете видалити кеш лише з цього чату.

Як вимкнути автозавантаження у галерею пристроїв

Більше не зберігати медіафайли з Телеграм на андроїд:

Увійдіть до програми; Натисніть три смужки вгорі ліворуч і перейдіть до налаштувань; Знайдіть вкладку "Налаштування чату"; "Зберігати в галереї" і переведіть тумблер у неактивне положення.

Більше не зберігати медіафайли з Телеграм на айфон

Відкрийте месенджер; Натисніть на шестірню налаштувань на нижній панелі праворуч; Знайдіть розділ "Дані та пам'ять"; Перейдіть до блоку "Інші"; Знайдіть вкладку "Зберігати отримані фото" та розгорніть її. Знайдіть вкладку "Використання пам'яті" та оберіть мінімальне.

Раніше UAportal писав, як посилити сигнал Wi-Fi – роутера за допомогою корисних лайфхаків. Не поспішайте купувати новий пристрій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!