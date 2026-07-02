Як охолодити квартиру у спеку: дієвий лайфхак від іспанців

З настанням літньої спеки багато українців шукають способи зробити оселю прохолоднішою без використання кондиціонера. Не кожен має кліматичну техніку, а її робота потребує чималих витрат електроенергії. Саме тому прості та доступні методи охолодження приміщення залишаються особливо актуальними.

Про це пише видання Express.Одним із найефективніших способів поділилися жителі Іспанії, де влітку температура повітря нерідко перевищує +40…+45 градусів. Місцеві мешканці вже давно використовують так званий метод повного затемнення, який допомагає зберегти прохолоду навіть без кондиціонера чи вентилятора.

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Суть способу полягає в тому, щоб одразу після пробудження закрити віконниці, не дозволяючи сонячним променям нагрівати приміщення протягом дня. Таким чином житло довше залишається прохолодним навіть у найспекотніші години.

В українських квартирах, де віконниці зустрічаються рідко, цей метод можна легко адаптувати. Для цього достатньо зранку щільно закрити жалюзі або затемнювальні штори, а відкривати їх лише вночі або рано-вранці — приблизно з 6:00 до 8:00, коли надворі ще прохолодно. Це дозволить провітрити кімнати й наповнити їх свіжим повітрям.

Жителі Іспанії роками пристосовувалися до життя в умовах екстремальної спеки, тому їхні рекомендації базуються на практичному досвіді. Саме з цієї причини там існує й традиція сієсти — у найспекотніші години дня люди намагаються залишатися в приміщеннях, уникаючи палючого сонця, а активні справи переносять на вечір, коли температура повітря стає комфортнішою.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

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