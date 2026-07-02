Как охладить квартиру в жару: действенный лайфхак от испанцев

С наступлением летней жары многие украинцы ищут способы сделать дом прохладнее без использования кондиционера. Не каждый имеет климатическую технику, а ее работа требует больших затрат электроэнергии. Поэтому простые и доступные методы охлаждения помещения остаются особенно актуальными.

Об этом пишет издание Express. Одним из самых эффективных способов поделились жители Испании, где летом температура воздуха нередко превышает +40…+45 градусов. Как сообщает издание Express, местные жители уже давно используют так называемый метод полного затемнения, помогающий сохранить прохладу даже без кондиционера или вентилятора.

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Суть способа состоит в том, чтобы сразу после пробуждения закрыть ставни, не позволяя солнечным лучам нагреть помещение в течение дня. Таким образом, жилье дольше остается прохладным даже в самые жаркие часы.

В украинских квартирах, где ставни редко встречаются, этот метод можно легко адаптировать. Для этого достаточно утром плотно закрыть жалюзи или затемняющие шторы, а открывать их только ночью или ранним утром — примерно с 6:00 до 8:00, когда на улице еще прохладно. Это позволит проветрить комнаты и наполнить их свежим воздухом.

Жители Испании годами приспосабливались к жизни в условиях экстремальной жары, поэтому их рекомендации основываются на практическом опыте. Именно по этой причине там существует и традиция сиесты — в самые жаркие часы дня люди пытаются оставаться в помещениях, избегая палящего солнца, а активные дела переносят на вечер, когда температура воздуха становится более комфортной.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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