Як досвідчені садівники радять використовувати опале листя з користю для ділянки: прості поради

Як зробити добриво для саду та городу з опалого листя

Осінь завжди дарує нам красиві золотисті пейзажі та очікувану після літньої спеки прохолоду. Однак разом із цим вона приносить безліч опалого листя, яке вкриває землю під деревами та кущами. Цей природний процес викликає у багатьох господарів питання: чи варто видаляти листя з дачної ділянки?

Читайте також: Коли та як потрібно висаджувати виноград, щоб отримати неймовірний врожай: поради дачників

Пропонуємо розглянути кілька аспектів, пов'язаних із цією ситуацією, та запастись порадами експертів у галузі садівництва, про які пише "Телеграф".

Чи можна використовувати опале листя як добриво – важливий аспект

Садівники наголошують, що опале листя виконує важливу роль у збереженні родючості ґрунту. Крім того, воно служить природним укриттям, захищаючи ґрунт від заморозків, пересушування та ерозії.

Також опале листя є укриттям для багатьох комах, які є важливими членами екосистеми вашої ділянки. Хробаки, равлики та жуки допомагають у перероблюванні органічного матеріалу і роблять ґрунт більш родючим, що сприяє поліпшенню його якості в майбутньому сезоні.

Отже, опале листя виконує два важливі завдання:

Захист та удобрення ґрунту. Підтримка екосистеми.

Збереження балансу між природною системою та зручністю

З іншого боку, не менш важливими є питання естетики та зручності. Не всім подобається ходити по доріжках та стежках, вкритими листям.

Щоб зберегти баланс між природною системою та зручністю, ви можете прибирати листя на певних ділянках. Але для того, щоб воно стало добривом, просто залиште його на землі там, де воно не заважає. Таким чином, ви підтримаєте біологічну рівновагу в ґрунті, збагатите його органічними речовинами, що сприятиме зростанню корисних мікроорганізмів, і одночасно збережете акуратний зовнішній вигляд території.

Закопування листя в землю

Друге важливе питання, яке хвилює багатьох людей – це чи можна закопувати опале листя в землю. Відповідь – так, можна, проте експерти радять завантажувати його в компостну яму, де воно принесе більше користі. Однак це стосується тільки здорового листя. Якщо воно уражене будь-якими хворобами, то в компост його класти категорично не рекомендується. Як альтернативу, можна закопати в землю, але якомога далі від місць, де ростуть ваші садові культури.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо на городі мало місця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!