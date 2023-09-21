Як досвідчені водії ремонтують систему охолодження авто за допомогою гірчиці: неочікуваний лайфхак

Жоден власник автомобіля не є застрахованим від можливих проблем із системою охолодження. З часом, через зношування та інші фактори, різні вузли та агрегати автомобіля можуть почати створювати проблеми.

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Але що робити, коли така неприємність виникає раптово? Про це пише автомобільний сайт mashyna.com, цей лайфхак може стати в нагоді під час довгої подорожі або поїздки на дачу.

Досвідчені автомобілісти давно використовують корисний лайфхак, який може тимчасово вирішити проблему протікання в системі охолодження або опалювачі. Основним компонентом цього лайфхаку є звичайна гірчиця. Додавши невелику кількість гірчичного порошку до антифризу, ви можете тимчасово зупинити протікання, оскільки гірчичний порошок заповнює відкриті отвори та створює герметичне ущільнення.

Важливо зазначити, що цей лайфхак є лише тимчасовим рішенням, і не заміняє ремонт системи охолодження автомобіля. У випадку протікання рекомендується звернутися до фахівців для відповідного ремонту.

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