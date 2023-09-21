Как опытные водители ремонтируют систему охлаждения авто с помощью горчицы: неожиданный лайфхак

Ни один владелец автомобиля не застрахован от возможных проблем с системой охлаждения. Со временем из-за износа и других факторов различные узлы и агрегаты автомобиля могут начать создавать проблемы.

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Но что делать, когда такая неприятность возникает внезапно? Об этом пишет автомобильный сайт mashyna.com, этот лайфхак может пригодиться во время долгого путешествия или поездки на дачу.

Опытные автомобилисты давно используют полезный лайфхак, который может временно решить проблему протекания в системе охлаждения или отопителя. Основным компонентом этого лайфхака есть обычная горчица. Добавив небольшое количество горчичного порошка к антифризу, можно временно остановить протекание, так как горчичный порошок заполняет открытые отверстия и создает герметичное уплотнение.

Важно отметить, что этот лайфхак является лишь временным решением и не заменяет ремонт системы охлаждения автомобиля. В случае протечки рекомендуется обратиться к специалистам для ремонта.

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