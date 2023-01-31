Як відбілити пожовклий пластик і зробити прилади схожими на нові

Пластик є одним із найстійкіших, найекономічніших і найпоширеніших матеріалів у будинках. Це основна складова частина всіх видів предметів, таких як кухонне начиння, побутова техніка, іграшки або навіть деякі декоративні елементи.

Проте з часом пластик жовтіє, тьмяніє та виглядає брудним. Як позбутися цієї проблеми, розповіли експерти видання Sante Plus.

Читайте також: Як почистити пральну машину від накипу без хімії

Щоб видалити це пожовтіння, багато людей схильні використовувати такі популярні засоби, як відбілювач або спирт. Але це абразивні речовини, які можуть легко пошкодити пластикові вироби. Щоб не ризикувати, краще робити ставку на менш агресивні засоби.

Три особливо ефективних рішення для відновлення білизни та блиску зношеного та пожовтілого пластику.

1. Чищення з перекисом водню. Завдяки універсальності перекис водню використовують не тільки в косметології, а й в побуті. Він допоможе відбілити пластикові предмети.

Придбайте крем з перекисом водню. Спочатку ретельно вимийте предмет мильною водою. Потім змастіть його кремом і накрийте елемент прозорою плівкою. Залиште так на 24 години, щоб частинки повітря не заважали. Після все протріть і ви одразу побачите ефект.

2. Чищення з харчовою содою. Це, безперечно, один із найбезпомилковіших продуктів для відновлення білизни пластику. Завдяки його відбілюючим і плямовивідним властивостям. Окрім видалення жовтизни, харчова сода ідеально підходить для знищення мікробів та іншого поверхневого бруду.

Найкраще спочатку використовувати тканину, змочену водою з милом, щоб потерти найбільш уражені ділянки. Потім змішайте в ємності гарячу воду з половиною склянки хлору, ще половиною харчової соди і декількома краплями перекису водню.

Отримавши однорідну суміш усіх цих інгредієнтів, намочіть чисту губку і проведіть нею по жовтуватих ділянках круговими рухами. Щоб розчин подіяв, залиште на 10 хвилин. Все, що вам потрібно зробити, це видалити залишки іншою губкою, змоченою у воді. Ваші пластикові предмети будуть яскравішими, ніж будь-коли!

Читайте також: Як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди та солі

3. Чищення з допомогою дрібного наждачного паперу. Нарешті, цей останній метод особливо стосується дуже делікатних або дорогих речей. Завдяки дуже дрібному наждачному паперу ви можете відновити їх первісну білизну.

Для цього просто проведіть дуже обережно по жовтуватих ділянках, доки не буде видалено перший найбільш зіпсований шар.

З усіма цими порадами ви можете легко подолати жовтуватий відтінок, який з’являється у ваших пластикових елементах з роками. Але, очевидно, найкраща рекомендація, якої слід дотримуватися, – це регулярно чистити, особливо на певних чутливих ділянках, щоб запобігти накопиченню бруду.

Нагадаємо, що почистити каналізацію у ванній кімнаті чи на кухні допоможе кавова гуща та окріп. Вона є ефектним очищувальним засобом, яка відмінно бореться з вапняним нальотом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!